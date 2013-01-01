В Дагестане открыли новый мост через реку Самур на границе с Азербайджаном стоимостью $21,5 млн
Дек 25
В Магарамкентском районе Республики Дагестан в районе пунктов пропуска на границе РФ и Азербайджана ввели в эксплуатацию автомобильный мост через реку Самур, который станет частью международных транспортных коридоров «Север — Юг» и «Север — Запад». Стоимость проекта —около $21,5 млн. Россия и Азербайджан финансировали строительство поровну. В торжественной церемонии открытия транспортного перехода приняли участие правительственные делегации двух стран.
Мост протяженностью 325 метров и шириной 17,5 метра сможет пропускать до 37 тыс. автомобилей в сутки. Он соответствует современным требованиям по расчетным нагрузкам и рассчитан на двухполосное движение автотранспорта с возможностью организации третьей реверсивной полосы движения.
Наличие современного мостового перехода обеспечит развитие надежного круглогодичного автомобильного сообщения. Реализация проекта позволит значительно улучшить условия для торгово-экономических связей между Азербайджаном и Россией. Мост также будет способствовать расширению контактов между населением приграничных регионов Азербайджана и России, наращиванию турпотока между двумя странами.
Республика Дагестан, Северо-Кавказкий федеральный округ
25 Дек 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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