В Дагестане началось строительство самой крупной на Северном Кавказе обувной фабрики



В Махачкале состоялась торжественная церемония закладки памятной капсулы на площадке строительства первой Дагестанской обувной фабрики, которая станет самой крупной на Северном Кавказе. В рамках реализации проекта будет создано свыше 300 рабочих мест со средней заработной платой от 25 до 50 тыс. рублей. Общий объем инвестиций составит порядка 200 млн рублей.

На выделенном земельном участке планируется строительство 4-этажного производственного корпуса с самой современной инфраструктурой. На месте уже начаты строительные работы, залит фундамент. Первая по своей оснащенности обувная фабрика на Северном Кавказе обувная фабрика с дагестанским брендом «ДОФ» рассчитана на выпуск более 500 тысяч пар обуви в год. Здесь будут производить в основном специализированную обувь для военных и сотрудников спасательных служб. Республика Дагестан, Северо-Кавказский федеральный округ

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