В Дагестане активизируют рыболовство и освоение самых больших в России запасов каспийской кильки



В Республике Дагестан власти проводят активную работу по возрождению промышленного рыболовства, в рамках которой намереваются модернизировать флот на Каспии, построить завод по переработке рыбы, а также создать в Махачкале специализированный рыбный рынок высшего уровня для повышения популярности региона. Планируется создание новых рабочих мест для дагестанцев.

Рыбную отрасль в Дагестане намерены развивать за счет увеличения количества отлавливаемой рыбы непосредственно на территории региона. С 1 августа в Каспийское море направлено два рыбодобывающих судна. Среди первоочередных задач - восстановление рыболовецкого флота и рыбного порта. Предусматривается переподготовка и повышение квалификации кадров, что позволит сотрудникам после обучения работать на судах валовой вместимостью менее 500 регистровых тонн - на рыбацких кораблях до 35 метров, буксирах, плавкранах и т.д.

По словам министра природных ресурсов и экологии республики Набиюлы Карачаева, «в регионе необходимо начать работы с отловом и переработкой кильки».

«В Дагестане имеются огромные запасы кильки - около 450 тыс. тонн, это самые большие запасы в России, при этом рекомендуемый наукой объем изъятия составляет 95 тыс. тонн в год. В прошлом году было добыто всего 1,2 тыс. тонн кильки. Сейчас мы изучаем ситуацию и уже видим, что концентрация кильки есть между Махачкалой и Дербентом. До конца года планируем, что здесь будет работать 6 судов, если подтвердятся запасы, в будущем их количество увеличится от 20 до 30 судов», - пояснил министр.

После увеличения количества отлавливаемой рыбы планируется организация ее переработки. Для размещения рыбоперерабатывающего завода в Дагестане предварительно определена производственная площадка ориентировочной мощностью около 40 млн условных банок консервной продукции в год. На заводе планируется наладить глубокую переработку рыбы, используя высокотехнологичное оборудование.

Кроме того, рассматривается предложение премьер-министра Дагестана Артёма Здунова о создании в Махачкале специализированного рыбного рынка, который может стать привлекательным местом для туристов. «Мы должны свою рыбу официально представлять, независимо от ее количества и других факторов», - отметил он.

В регионе создана дорожная карта для реализации намеченных целей.

Республика Дагестан, Северо-Кавказский федеральный округ