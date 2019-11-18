В Чувашии увеличили мощности для производства новых на мировом рынке солнечных модулей



В г. Новочебоксарске Чувашской Республики на заводе по производству солнечных модулей «Хевел» завершены работы по расширению технологической линии. Годовой объем выпуска гетероструктурных солнечных ячеек и модулей увеличится с 260 до 340 МВт. Дополнительно создано 10 высококвалифицированных рабочих мест.

Гетероструктурные солнечные модули изготавливают из монокристаллических кремниевых пластин с нанесенными на них с обеих сторон чрезвычайно тонкими слоями аморфного кремния.

В прошлом году завод начал выпуск двусторонних солнечных модулей из 72 ячеек, которые являются новинкой для мирового рынка. Их мощность без учета выработки с тыльной стороны достигает 385 Вт. С учётом коэффициента двусторонности 15% мощность составляет более 440 Вт.

Производственная мощность предприятия будет увеличена за счет установки дополнительных элементов оборудования для плазмохимического осаждения кремниевых слоев, роста загрузки производственной линии за счёт оптимизации технологических процессов и реализации программы собственных научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР).

Чувашская Республика, Приволжский федеральный округ