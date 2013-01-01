В Чувашии построили быстрым способом завод холодильного оборудования площадью 1,3 га
Апр 23
В Республике Чувашия компания «Венталл» совместно с подрядной организацией ООО «Пергамос» реализовала проект строительства предприятия по производству холодильного оборудования «АРКТО» в ТОСЭР «Канаш». На сегодняшний день производственно-складской комплекс общей площадью около 13 тыс. кв. метров сдан в эксплуатацию. Создается более 100 новых рабочих мест.
В рамках проекта «Венталл» спроектировал и изготовил все металлоконструкции для производственно-складского комплекса. На его территории расположится производство холодильного оборудования коммерческого назначения, оснащенное самым современным оборудованием европейского производства.
Быстрым способом были смонтированы конструкции каркаса, ограждающие конструкции кровли (мембрана, утеплитель, пароизоляция, профлист) и стен (сэндвич-панели).
Использование металлоконструкций для строительства промышленного объекта позволило заметно сократить как продолжительность монтажа зданий, так и сроки их ввода в работу.
Республика Чувашия, Приволжский федеральный округ
23 Апр 2020, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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