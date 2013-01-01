В Чувашии открыли кадетский корпус для подготовки специалистов воздушно-космических сил России
В корпус, созданный на базе республиканской кадетской школы им. Героя Советского Союза А. В. Кочетова в Чебоксарах, приехали учиться четыре сотни школьников со всей страны
Минобороны России закрепило за этим корпусом Военно-воздушную академию имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина и две войсковые части ВКС РФ для оказания всесторонней помощи.
В учебное заведение принимаются школьники, начиная с пятого класса, а программа и методики обучения выстроены таким образом, чтобы подготовить кадетов к дальнейшей службе в подразделениях Воздушно-космических сил России.
При этом особое внимание уделяется физподготовке и занятиям спортом. В ближайшее время при кадетском корпусе построят ледовый дворец, который также будет доступен для жителей Чебоксар.
По данным пресс-службы правительства Чувашской Республики, на строительство этого современного ледового катка Минспорта России выделяет 180 млн рублей, а в региональном бюджете заложено 60 млн рублей.
Чувашская Республика, Приволжский федеральный округ
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