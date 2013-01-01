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Пенсионная реформа

В Чувашии открыли кадетский корпус для подготовки специалистов воздушно-космических сил России

Сен 3
Москва Центральный федеральный округ
В Чувашии открыли кадетский корпус для подготовки специалистов воздушно-космических сил России

В корпус, созданный на базе республиканской кадетской школы им. Героя Советского Союза А. В. Кочетова в Чебоксарах, приехали учиться четыре сотни школьников со всей страны
Чувашский кадетский корпус в прошлом году был включен в проект «КаДетство», который реализуется в Приволжском федеральном округе с 2013 года.

Минобороны России закрепило за этим корпусом Военно-воздушную академию имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина и две войсковые части ВКС РФ для оказания всесторонней помощи.

В учебное заведение принимаются школьники, начиная с пятого класса, а программа и методики обучения выстроены таким образом, чтобы подготовить кадетов к дальнейшей службе в подразделениях Воздушно-космических сил России.

При этом особое внимание уделяется физподготовке и занятиям спортом. В ближайшее время при кадетском корпусе построят ледовый дворец, который также будет доступен для жителей Чебоксар.

По данным пресс-службы правительства Чувашской Республики, на строительство этого современного ледового катка Минспорта России выделяет 180 млн рублей, а в региональном бюджете заложено 60 млн рублей.

Чувашская Республика, Приволжский федеральный округ



 
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