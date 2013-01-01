В Чувашии модернизировали завод по производству высокоэффективных солнечных модулей



В г. Новочебоксарске Чувашской Республики группа компаний «Хевел» завершила масштабную модернизацию производственных мощностей на заводе солнечных модулей. Инвестиции в расширение производства составили 2,6 млрд рублей. дополнительно создано более 130 новых рабочих мест.

Теперь годовой объем выпуска гетероструктурных солнечных модулей увеличен со 160 до 260 МВт, что позволило на 50 % обеспечить текущие потребности российского рынка солнечной энергетики. Кроме того, завод начал производить двухсторонние солнечные ячейки и модули, мощность фронтальной стороны которых достигает 380 Вт.

Гетероструктурные модули «Хевел» относятся к категории высокоэффективных: коэффициент полезного действия солнечного элемента превышает 23%. Российская технология обладает самым низким температурным коэффициентом и эффективно работает при влажности воздуха до 85% и температуре от -60 до +85 °C. Модуль сохраняет не менее 85% мощности в течение 25 лет эксплуатации.

Чувашская Республика, Приволжский федеральный округ