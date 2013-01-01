В Чувашии капитально отремонтировали два участка трассы М-7 «Волга» за 2 млрд рублей



В Козловском районе Чувашии открыли после капитального ремонта два участка федеральной трассы М-7 «Волга»: 13-километровый стоимостью 1,3 млрд рублей на самой границе с Татарстаном и 7-километровый вблизи деревни Андреево-Базары стоимостью около 700 млн рублей. Дорогу на участках расширили, осветили и благоустроили.

На участке, граничащем с Татарстаном, увеличили количество полос движения до четырех и довели их ширину до нормативных 3,75 метра. Специалисты также усилили дорожную «одежду» и устроили двухслойное покрытие.

Для обеспечения безопасности дорожного движения на участках дороги построили около 8 км линий электроосвещения, установили 7,5 км металлического барьерного и более 500 метров пешеходных ограждений, 300 дорожных знаков и нанесли дорожную разметку термопластиком. Кроме того, установили 11 новых автобусных павильонов, отремонтировали 19 водопропускных труб, устроили систему водоотвода с проезжей части и укрепили обочины.

В ходе капитального ремонта 7-километрового участка трассы, проходящего по трем густонаселенным районам республики, должный уровень безопасности дорожного движения обеспечили за счет устройства осевых и барьерных ограждений и установки более 200 дорожных знаков.

Здесь также увеличилось количество полос с двух до четырех, появились два левых поворота, почти 3 км освещения и два светофора. Кроме того, привели в порядок четыре автобусные остановки и отремонтировали площадку отдыха.

Чувашская Республика, Приволжский федеральный округ