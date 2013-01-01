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В Челябинскую область поступили самые мощные в мире локомотивы «Ермак»

Янв 14
Москва Центральный федеральный округ
В Челябинскую область поступили самые мощные в мире локомотивы «Ермак»

Пять электровозов 4ЭС5К в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» поступили в локомотивное депо Карталы Южно-Уральской железнодорожной магистрали.
Мощнейшие локомотивы будут работать на участке Карталы -Магнитогорск -Инзер, где имеется очень сложный рельеф и большие перепады высот более 18 метров на один километр пути.

По данным пресс-службы Южно-Уральской железной дороги, четырехсекционные локомотивы «Ермак» оснащены оборудованием, позволяющим значительно улучшить эксплуатационные характеристики, успешно работать на самых сложных участках железных дорог при перевозке удлиненных составов или составов с повышенным весом. Теперь для прохождения участков, требующих увеличенной мощности, не потребуется сцеплять между собой двухсекционные локомотивы.

Локомотив 4ЭС5К «Ермак» разработан ВЭлНИИ в Новочеркасске и производится Новочеркасским электровозостроительным заводом. Грузовой электровоз оснащен коллекторными тяговыми электродвигателями. «Ермак» - поезд нового поколения, пришедший на замену локомотивам ВЛ80. Статус самого мощного и большого в мире электровоза 4ЭС5К получил благодаря увеличению числа секций до четырех и развитию мощности часового режима в 13 120 кВт. Расширенное число секций позволят перевозить сверхтяжелые составы как по равнинам, так и в горной местности.

Челябинская область, Уральский федеральный округ



 
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