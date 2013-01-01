В Челябинской области завершили модернизацию очистного оборудования на заводе каменной ваты



Челябинский «Завод ТЕХНО» по производству каменной ваты досрочно завершил модернизацию очистного оборудования. В результате реализации масштабного проекта по повышению экологической безопасности предприятия, проводимого в рамках федеральной программы «Чистый воздух», планируется сокращение выбросов в атмосферу веществ второго класса опасности до 50%, 3 класса опасности – до 30%. Стоимость проекта оценивается в 100 млн рублей.

В рамках экологического проекта, направленного на сокращение вредных выбросов, на заводе модернизировано технологическое оборудование по очистке отходящих газов от плавильного агрегата третьей линии, заменены фильтрующие элементы установок очистки газа на основных участках производства. В частности, обновлены камеры полимеризации и волокноосаждения, а также система очистки дымовых газов вагранки на двух технологических линиях. Специалисты завода реализовали поставленные задачи всего за 7 месяцев вместо запланированных 12-ти.

Проведенный комплекс работ позволил заводу повысить степень очистки отходящих газов от пыли в среднем до 92%. На второй линии снижены выбросы пыли на 23% и веществ второго класса опасности на 36%.

Также до конца текущего года начнется реализация пилотного экологического проекта по установке систем очистки промышленных выбросов второго класса опасности. Предприятие намерено вложить более 60 млн рублей на внедрение современных технологий - абсорбционно-биохимического и плазменно-каталитического методов очистки, которые позволяют избежать образования продуктов «вторичного загрязнения».

Челябинская область, Уральский федеральный округ