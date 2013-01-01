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В Челябинской области заработал крупнейший на Урале тепличный комплекс стоимостью 7,4 млрд рублей

Дек 19
Москва Центральный федеральный округ
В Челябинской области заработал крупнейший на Урале тепличный комплекс стоимостью 7,4 млрд рублей

В г. Усть-Катаве Челябинской области начал работу высокотехнологичный тепличный комплекс «Горный» для круглогодичного выращивания огурцов, томатов и зеленых культур закрытого грунта. Основной инвестор — агрохолдинг «Чурилово». Суммарно вложения в проект составили 7,4 млрд рублей. Создано 720 рабочих мест. Запуск мега-теплицы позволит полностью покрыть потребность южноуральцев, а также жителей соседних регионов в свежих овощах и зелени.
Площадь комплекса, включая инфраструктурные объекты, превышает 25 га. Для выращивания овощей и зеленых культур способом малообъемной гидропоники (на искусственных средах без почвы) используются системы капельного полива, искусственного освещения, регулирования микроклимата и минерального питания растений.

В рамках проекта построено 7 инфраструктурных объектов, в том числе подъездная автодорога с примыканием к федеральной трассе М-5 «Урал», объекты газо-, электро- и водоснабжения, водогрейная газовая котельная на 120 мегаватт и кабельно-воздушная линия «Кропачево — Агрокомплекс» мощностью 110 кВ.

В перспективе — выращивание грибов и увеличение производительности по томатам и огурцам с 35-ти до 45 тысяч тонн в год. Также планируется построить логистический центр площадью 10 тыс. кв. метров с возможностью переработки овощной продукции.

Овощи тепличного комплекса «Горный» будут поставляться не только в населенные пункты Южного Урала, но и в Ханты-Мансийский автономный округ, Пермский край, Свердловскую, Тюменскую и Кировскую области.

Челябинская область, Уральский федеральный округ



 
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