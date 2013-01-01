В Челябинской области запустили производство стабилизаторов для Ford и Lada



Магнитогорская торгово-производственная компания открыла линию по выпуску автомобильных стабилизаторов поперечной устойчивости, 85% которых до сих пор импортировались в Россию.

В новое производство было инвестировано более 30 млн рублей. «МТПК» стала третей компанией в регионе, которая получила совместный заем федерального и регионального ФРП – соответственно 14 и 6 млн рублей.

На заемные средства в числе прочего современного оборудования был приобретен бесконтактный оптический измерительный комплекс. Этот комплекс позволяет проводить замеры геометрических показателей изделий сложных форм и контролировать как готовые изделия, так и поступающие комплектующие. «МТПК первой в Челябинской области получила возможность работать с технологией пространственного контроля геометрии (3D).

На импортозамещающем производстве применено новое техническое решение. Технология создания стабилизаторов поперечной устойчивости из трубы позволяет увеличить срок службы на 30% и снизить вес детали на 40% в сравнении со стабилизаторами, производимыми из прутка.

«Нашей особой гордостью является освоение новой для предприятия технологии вулканизации эластичной опоры — подушки стабилизатора. В отличие от распространенной технологии, при которой подушку производят отдельным технологическим циклом, у нас её формирование происходит непосредственно на стабилизаторе», — отметил основатель на ООО «МТПК» Руслан Наурзбаев.

Стабилизаторы производства «Магнитогорской торгово-производственной компании» (МТПК) используются для сборки легковых автомобилей «АвтоВАЗ» (Lada 4Х4, Lada Granta, Lada Kalina) и автомобилей представительского класса Aurus. Кроме того, компания будет поставлять стабилизаторы для автомобилей Ford и Renault. Продукцию планируется как реализовывать на внутреннем российском рынке, так и в дальнейшем - экспортировать на европейский рынок.

Челябинская область, Уральский федеральный округ