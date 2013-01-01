В Челябинской области заложили первый на Урале промышленный плодово-ягодный сад



В Каслинском районе на площади в 105 гектаров высадили морозостойкие сорта яблонь, груш, смородины и жимолости, систему подкормки и специальные удобрения для которых разработали учёные Уральского аграрного университета.

Студенты-аграрии уже высадили более 60 тыс. саженцев селекции уральских ученых, в том числе известного в России селекционера Леонида Котова.

«Это первый на Урале сад такого интенсивного типа с использованием всевозможных новейших технологий подкормки, нанесения удобрений и так далее. Наши студенты четко работают в плане посадочных, прививочных работ, обработки сада, — отметил декан факультета агротехнологий и землеустройства Уральского государственного аграрного университета Михаил Карпухин, - Это трудоемкая работа, которая требует достаточно большого количества времени. В планах инвестора, с которым сотрудничает наш вуз в данном проекте, к 2025-2028 годам увеличить площадь сада до 750 гектаров.

Первый урожай с уже высаженных деревьев и кустарников планируют собрать в течение ближайших трех лет

Примерно 70 процентов собранного урожая плодов будет реализовываться в магазинах уральского округа, остальное пойдет на переработку.

Челябинская область, Уральский федеральный округ