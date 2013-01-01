В Челябинской области выпустили опытную партию уникального оловянно-индиевого сплава



В рамках программы диверсификации производства предприятие металлургического комплекса УГМК - Челябинский цинковый завод – начал выпускать сплав маркируется «ПОИн-52», который применяется для пайки различных деталей с повышенной чувствительностью к высокой температуре.

Сплавом, который содержит 52% индия и 48% олова, можно спаять дорогостоящую полупроводниковую технику,различные электронные и ювелирные изделия, чувствительные к перегреву в процессе пайки.

По словам начальника инженерного центра ЧЦЗ Вадима Несмелова, главное преимущество данного сплава —температура плавления около 121 градуса Цельсия, а также возможность полностью заполнять и герметизировать мельчайшие поры и пустоты,качественно соединять тонкие изделия, боящиеся повышенной температуры.

Оловянно-индиевый сплав выпускается в форме слитков, прутков, проволоки. С помощью оборудования лаборатории «Обработки металлов» Южно-Уральского государственного университета Челябинский цинковый завод изготовил продукцию в виде проволоки. Сегодня на склад готовой продукции передана первая экспериментальная партия в виде слитков.

Ранее опытные образцы были отправлены производителям микросхем для авиационной и ракетно-космической техники, радиоэлектронной аппаратуры и вычислительных машин.

Челябинская область, Уральский федеральный округ