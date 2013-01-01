В Челябинской области выпустили опытную партию уникального оловянно-индиевого сплава
В рамках программы диверсификации производства предприятие металлургического комплекса УГМК - Челябинский цинковый завод – начал выпускать сплав маркируется «ПОИн-52», который применяется для пайки различных деталей с повышенной чувствительностью к высокой температуре.
По словам начальника инженерного центра ЧЦЗ Вадима Несмелова, главное преимущество данного сплава —температура плавления около 121 градуса Цельсия, а также возможность полностью заполнять и герметизировать мельчайшие поры и пустоты,качественно соединять тонкие изделия, боящиеся повышенной температуры.
Оловянно-индиевый сплав выпускается в форме слитков, прутков, проволоки. С помощью оборудования лаборатории «Обработки металлов» Южно-Уральского государственного университета Челябинский цинковый завод изготовил продукцию в виде проволоки. Сегодня на склад готовой продукции передана первая экспериментальная партия в виде слитков.
Ранее опытные образцы были отправлены производителям микросхем для авиационной и ракетно-космической техники, радиоэлектронной аппаратуры и вычислительных машин.
Челябинская область, Уральский федеральный округ
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