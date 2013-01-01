В Челябинской области впервые в России выковали крупногабаритную деталь весом более 60 тонн



В г. Чебаркуль Челябинской области на заводе «Уральская кузница» (ПАО «Уралкуз», входит в Группу «Мечел») впервые в России изготовили уникальную крупногабаритную поковку из стального слитка массой более 60 тонн. В ближайших планах – освоение 80-тонного слитка.

Поковка предназначена для поставки предприятиям Группы «Мечел». В кузнечно-прессовый цех «Уралкуза» 60-тонную заготовку, отлитую на Челябинском металлургическом комбинате, доставили на специальном вагоне. Литье заготовок такого веса стало возможным после установки на комбинате специального технологического оборудования.

Производство крупногабаритных заготовок планируют поставить на поток не только для обеспечения предприятий «Мечела» валками для прокатных станов, но и для выполнения заказов как внутри страны, так и за рубежом. Собственное импортозамещающее производство позволит снизить затраты на закупку комплектующих для металлургического производства у посредников.

Челябинская область, Уральский федеральный округ