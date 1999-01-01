В Челябинской области стартовала модернизация медеэлектролитного завода за $60 млн



В Челябинской области на одном из старейших металлургических предприятий России - Кыштымском медеэлектролитном заводе, основанном в 1757 году, началась глобальная модернизация. Холдинг «Русская медная компания» (РМК) инвестирует в реконструкцию завода до конца текущего года более $60 млн.

В результате масштабной модернизации планируется увеличить мощность производства до 230 тыс. тонн катодной меди. С этой целью будет полностью переоборудован цех электролиза. Его оснастят современными электролизными ваннами, роботизированными кранами, катодосдирочными и анодоподготовительными машинами.

«Весь технологический процесс будет роботизирован, это снизит себестоимость готовой продукции и улучшит ее качество», - отметил президент РМК Всеволод Левин.

Кыштымский медеэлектролитный завод входит в состав РМК с 2003 года. В настоящее время производительность завода составляет порядка140 тыс. тонн медных катодов и 140 тыс. тонн медной катанки в год.

Челябинская область, Уральский федеральный округ