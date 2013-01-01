В Челябинской области отправили первую партию новых трамваев к 90-летию Магнитогорска



В Челябинской области Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С.М. Кирова (УКВЗ), исполняя условия контракта на поставку 15 односекционных трамвайных вагонов в Магнитогорск, отгрузил первые два вагона. Еще три трамвая должны прибыть до 24 июня — к празднованию 90-летия Магнитогорска.

Трамвайные вагоны модели 71-623-02.01 имеют широкие дверные проемы и низкопольные накопительные площадки в центральной части вагона — это увеличит скорость посадки-высадки пассажиров, сделав более комфортным перемещение пассажиров с колясками и людей с ограниченными возможностями.

Магнитогорские трамваи окрашены в едином стиле, утвержденном городскими властями для общественного транспорта. На вагоны нанесен специальный логотип, приуроченный к юбилею города. Кроме трамваев для Магнитогорска, на этот год подписан контракт на поставку 27 вагонов для Краснодарского края.

По словам Артема Бахарева, генерального директора УКВЗ, «в активной фазе опытно-конструкторская работа над низкопольным модульным трамваем, ведутся переговоры о заказах на 2020 год».

Челябинская область, Уральский федеральный округ