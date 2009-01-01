В Челябинской области готовы выпускать 200 тысяч тонн товарного цинка в год



Запуском отделения выщелачивания гидрометаллургического цеха на Челябинском цинковом заводе завершили начатую еще в 2009 году масштабную программу модернизации с объемом инвестиций три миллиарда рублей.

В результате ввода в эксплуатацию вельц-печи № 6 — самого дорогостоящего инвестпроекта, реализованного цинковым заводом за последнее десятилетие — мощность передела цинковых кеков выросла более чем в полтора раза. Для того чтобы объем образующейся вельц-окиси перерабатывался максимально, потребовалось строительство дополнительного отделения выщелачивания. После запуска этого объекта завод полностью готов выйти на проектную мощность по производству цинка.

«Увеличив мощности по выщелачиванию, предприятие сможет в большем объеме перерабатывать цинковые кеки, а также цинкосодержащие отходы других предприятий. Реконструкция завершена, и завод готов к выпуску 200 тысяч тонн цинка», — отметил генеральный директор ЧЦЗ Павел Избрехт на торжественной церемонии запуска нового цеха

В результате модернизации это предприятие металлургического комплекса УГМК не только увеличило мощности производства, но и стало соответствовать стандартам экологической безопасности.

Челябинская область, Уральский федеральный округ