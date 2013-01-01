В Челябинской области дан старт импортозамещающему кузнечному производству



В Челябинске на территории индустриального парка «Станкомаш» промышленная группа «Конар» приступила к реализации проекта «Современные кузнечные технологии». Объем инвестиций в новое предприятие составит 1,5 млрд рублей. Будет создано 200 рабочих мест.

Кузнечного комплекс будет оснащен оборудованием итальянской компании Vecchiato, предназначенным для перековки стальных слитков различных марок в поковки разнообразной номенклатуры размером до 8 метров и весом до 30 тонн. Контракт на поставку оборудования подписан в рамках промышленной выставки «Иннопром-2019».

Новое производство с проектной мощностью 10 тыс. тонн стальных поковок и поковок из спецсталей в год обеспечит заготовками заводы «Русские электрические двигатели» и «Транснефть нефтяные насосы», а также другие предприятия нефтеперерабатывающей отрасли и общего машиностроения.

Челябинская область, Уральский федеральный округ