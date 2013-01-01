В Челябинске выпустили уникальный подъемный кран-вездеход для работы в условиях Крайнего Севера



Спецтехника, не имеющая аналогов в электросетевом хозяйстве России, разработана и произведена по техническому заданию ФСК ЕЭС компанией «Витязь» и Челябинским механическим заводом.

При проектировании КС-5772 инженеры решили ряд непростых задач, в том числе сохранения геометрических параметров проходимости шасси. Кран КС-5772 грузоподъемностью 25 тонн с длиной стрелы 27 метров установлен на двухзвенное гусеничное шасси ДТ-30ПМНК2, которое способно доставить кран к месту выполнения работ как вброд, так и вплавь. Для преодоления водных барьеров конструкция предусматривает стационарный борт, который образует лодку, защищающую крановую установку от воды. Уникальную конструкцию и схему выдвижения имеют спрятанные в корпус «лодки» опоры крановой установки.

КС-5772 может преодолевать грунты с низкой несущей способностью. Он будет использоваться для ремонтов линий электропередачи в районах Крайнего Севера, в том числе в болотистой и лесистой местности, в глубоком снегу. Ранее для работ в таких сложных условиях ФСК ЕЭС приходимлось задействовать вертолетную технику или прокладывать зимнюю дорогу. Первый кран-вездеход, выпущенный на «Челябинском механическом заводе» будет базироваться в городе Ноябрьск Ямало-Ненецкого автономного округа в зоне обслуживания МЭС Западной Сибири.

Челябинская область, Уральский федеральный округ