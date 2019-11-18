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В Челябинске создали установку для возможности выращивания рассады картофеля в 60 раз быстрее

Мар 5
Москва Центральный федеральный округ
В Челябинске создали установку для возможности выращивания рассады картофеля в 60 раз быстрее

В Челябинске сотрудники Южно-Уральского научно-исследовательского института садоводства и картофелеводства создали фитотронную установку, благодаря которой размножение культурных растений происходит в 60 раз быстрее. Это позволит обеспечить сельхозтоваропроизводителей региона качественным посадочным материалом сортов картофеля, адаптированных к местным климатическим условиям.
За 35-40 дней селекционеры планируют получать с квадратного метра до 600 единиц посадочного материала картофеля, который оздоровлен от всех вирусов, болезней и стоит в несколько раз дешевле семенного материала высших репродукций, полученных традиционным способом.

Учеными был подобран оптимальный субстрат и кассеты для выращивания рассады, световые приборы, методика полива и разработана технология выращивания, как зеленных растений, так и миниклубней.

Сегодня челябинские селекционеры отрабатывают режимы, оборудование и технологию выращивания семенного материала картофеля в фитотронной установке. Уже выращено более 1,5 тысяч растений восьми сортов, включая сорта уральской селекции.

В дальнейшем сотрудники планируется разработать систему круглогодичного производства миниклубней и продолжить селекционную работу по выведению перспективных сортов картофеля, которые смогут стать основой для сельскохозяйственного производства на Южном Урале.

Челябинская область, Уральский федеральный округ



 
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