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В Челябинске сертифицировали рельсы для железнодорожных магистралей со скоростью движения 250 км/ч

Сен 13
Москва Центральный федеральный округ
В Челябинске сертифицировали рельсы для железнодорожных магистралей со скоростью движения 250 км/ч

Челябинский металлургический комбинат по заказу РЖД готовит к отгрузке первую партию этой рельсовой продукции для модернизации скоростной пассажирской магистрали Москва-Санкт-Петербург.

Сертификацию прошли термоупрочненные рельсы ЧМК типа Р65 категории ДТ350СС, получив подтверждение соответствию рельсов требованиям Технического регламента Таможенного союза. Оценка качества рельсов проводилась Регистром сертификации на федеральном железнодорожном транспорте (РС ФЖТ) в несколько этапов - в испытательных подразделениях комбината и в испытательном центре Всероссийского научно-исследовательского института железнодорожного транспорта (ВНИИЖТ).Эксперты отмечают, что рельсовый прокат ЧМК отличается высокими эксплуатационными свойствами, которые достигаются благодаря применению уникальной для России инновационной технологии закалки рельсов в растворе органического полимера.

Ранее рельсы для высокоскоростных железнодорожных магистралей России, например, для Октябрьской дороги, приходилось покупать за рубежом-в основном в Японии и Австрии.

По словам генерального директора «УК Мечел-Сталь» Андрея Пономарева, в ближайшей перспективе Челябинский металлургический комбинат планирует освоить рельсовой продукцию для магистралей со скоростями до 400 км/ч.

Рельсы Челябинского металлургического комбината сегодня отгружаются в адрес ОАО «РЖД», Московского метрополитена, на крупные российские промышленные предприятия, экспортируются в Беларусь, Казахстан и некоторые европейские страны.

Челябинская область, Уральский федеральный округ



 
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