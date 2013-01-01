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В Челябинске на металлургическом комбинате запустили сталеплавильное оборудование за 4,5 млрд рублей

Мар 13
Москва Центральный федеральный округ
В Челябинске на металлургическом комбинате запустили сталеплавильное оборудование за 4,5 млрд рублей

На Челябинском металлургическом комбинате (ЧМК) — одном из крупнейших отечественных предприятий полного металлургического цикла по выпуску высококачественных сталей — запустили в эксплуатацию более современное и экологичное сталеплавильное оборудование: доменную печь № 4 и конвертер № 1. Инвестиции превысили 4,5 млрд рублей.
Новая печь оборудована современной системой очистки от доменного газа, не выпускающей в атмосферу продукты горения. При этом выплавка чугуна вырастет на 15% — до 1,1 млн тонн в год. Управление печью происходит с помощью автоматизированной системы, которая выводит данные на единый монитор.

Конвертер получил трехступенчатую систему газоочистки стоимостью 1,5 млрд рублей, которая позволяет на треть снизить выбросы твёрдых загрязняющих веществ.

Кроме того, строится система аспирации линейного двора, что позволит исключить выбросы твёрдых веществ. В результате модернизации выбросы комбината сократятся на 116 тонн в год.

В мероприятия программы модернизации, которая позволит повысить экологичность производства, за пять лет планируется инвестировать 10 млрд рублей.

Челябинская область, Уральский федеральный округ



 
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