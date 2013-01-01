Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
25 ОКТ, 17:53 МСК
USD (ЦБ)    65,7476
EUR (ЦБ)    74,9851

25 ОКТ, 17:53 МСК
USD (ЦБ)    65,7476
EUR (ЦБ)    74,9851

В Челябинске локализовали производство оборудования Nidec на АО «Русские электрические двигатели»

Окт 25
Москва Центральный федеральный округ
В Челябинске локализовали производство оборудования Nidec на АО «Русские электрические двигатели»

В строительство нового предприятия в индустриальном парке «Станкомаш», которое будет производить базовое оборудование для нефтепроводной отрасли, ПАО «Транснефть» и АО «Конар» инвестировали 12 млрд рублей.
Партнером АО «Русские электрические двигатели» стала итальянская компания Nidec ASI S.p.A. Один из мировых лидеров производства высоковольтных электродвигателей предоставил технологии и оборудование и провел стажировку персонала.

Завод в Челябинской области, полностью локализующий в России производство двигателей, которые будут применять в сфере прокачки нефти и нефтепродуктов, в режиме видеоконференции запустили Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Было отмечено, что продукция завода крайне востребована как в России, так и на рынках других стран и исключит зависимость от зарубежных поставщиков российских предприятий судостроительной отрасли, металлургического и горнодобывающего сектора, а также железнодорожного транспорта и ветровой генерации.

Глава «Транснефти» Николай Токарев подчеркнул, что компания реализует поручение Президента РФ по переносу ключевых производств и передовых технологий в Россию, а «итальянские коллеги без всяких колебаний поставили долгосрочные экономические интересы сотрудничества России и Италии выше сиюминутных политических амбиций ряда стран».

Производственная площадка «Русских электрических двигателей» заняла 5,6 га. Создано производство полного цикла мощностью 300 электродвигателей в год. Здесь будут изготавливать комплектующие, собирать и испытывать двигатели, которые используются для магистральных и подпорных насосных агрегатов в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Мощность выпускаемых электродвигателей составит от 315 до 14,5 тысячи киловатт с перспективой расширения до 45 тысяч киловатт. На предприятии будет создано более 400 рабочих мест.

Челябинская область, Уральский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
25 Окт:
25 Окт:
24 Окт:
Центральный федеральный округ:
24 Окт:
24 Окт:
24 Окт:
РОССИЯ:
25 Окт:
25 Окт:
24 Окт:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?
Интервью и комментарии 6

«Я работать бы пошел, пусть меня научат!» Как Минтруд позаботился о гражданах предпенсионного возраста

«Я работать бы пошел, пусть меня научат!» Как Минтруд позаботился о гражданах предпенсионного возраста
Экономика 1

«Обслуживание временно прекращено». Как избежать блокировки банковской карты

«Обслуживание временно прекращено». Как избежать блокировки банковской карты
Экономика

В США кровью молодых будут омолаживать стариков, каждый третий европеоид столкнется с деменцией и другие новости науки

В США кровью молодых будут омолаживать стариков, каждый третий европеоид столкнется с деменцией и другие новости науки
Наука и технологии

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики
Интервью и комментарии 2

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?
Экономика

Узнай, страна

В Челябинске локализовали производство оборудования Nidec на АО «Русские электрические двигатели»

В Челябинске локализовали производство оборудования Nidec на АО «Русские электрические двигатели»

В Томской области открыли полигон для испытаний газопоршневых электростанций

В Томской области открыли полигон для испытаний газопоршневых электростанций

В Москве ученые создали первую в мире биогибридную систему для ранней диагностики рака легких

В Москве ученые создали первую в мире биогибридную систему для ранней диагностики рака легких

На конференции по внешнеэкономической деятельности наградят лучших экспортёров Омской области

На конференции по внешнеэкономической деятельности наградят лучших экспортёров Омской области

Новости СМИ

Новости дня

17:40 Жертвами наводнения в Краснодарском крае стали два человека Жертвами наводнения в Краснодарском крае стали два человека
Россия вынуждено сократила госдолг до 20% ВВП, Путин поставил под вопрос реализацию национальных проектов и другие новости четверга
Россия вынуждено сократила госдолг до 20% ВВП, Путин поставил под вопрос реализацию национальных проектов и другие новости четверга
17:13 Стивен Кинг продал подросткам права на экранизацию рассказа за $1 Стивен Кинг продал подросткам права на экранизацию рассказа за $1
16:44 В ресторан Де Ниро прислали бомбу В ресторан Де Ниро прислали бомбу
16:23 Путин потребовал от Росгвардии усилить контроль за оборотом оружия Путин потребовал от Росгвардии усилить контроль за оборотом оружия
15:50 Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю Европарламент одобрил резолюцию по Азовскому морю
15:19 Лужков прокомментировал рейтинг богатейших россиянок по версии Forbes Лужков прокомментировал рейтинг богатейших россиянок по версии Forbes
Доллар вырастет до 90 рублей, Путин и Трамп встретятся на столетие окончания Первой мировой и другие новости среды
Доллар вырастет до 90 рублей, Путин и Трамп встретятся на столетие окончания Первой мировой и другие новости среды
14:48 Минтранс предложил связать стоимость проезда со временем суток Минтранс предложил связать стоимость проезда со временем суток

Узнай, страна!

17:27 В Челябинске локализовали производство оборудования Nidec на АО «Русские электрические двигатели» В Челябинске локализовали производство оборудования Nidec на АО «Русские электрические двигатели»
Цены на хлеб резко вырастут, ипотека станет дороже и другие новости вторника
Цены на хлеб резко вырастут, ипотека станет дороже и другие новости вторника
15:06 В Томской области открыли полигон для испытаний газопоршневых электростанций В Томской области открыли полигон для испытаний газопоршневых электростанций
14:16 В Москве ученые создали первую в мире биогибридную систему для ранней диагностики рака легких В Москве ученые создали первую в мире биогибридную систему для ранней диагностики рака легких
14:10 На конференции по внешнеэкономической деятельности наградят лучших экспортёров Омской области На конференции по внешнеэкономической деятельности наградят лучших экспортёров Омской области
11:10 В биробиджанском роддоме откроется отделение второго этапа выхаживания новорождённых В биробиджанском роддоме откроется отделение второго этапа выхаживания новорождённых
24 ОКТ, 17:04 Андрей Клычков поздравил воспитанников Новосильской средней школы с открытием обновленного спортзала Андрей Клычков поздравил воспитанников Новосильской средней школы с открытием обновленного спортзала
Авиаперевозки в России под угрозой, Трамп рвет соглашение Горбачева и Рейгана и другие новости понедельника
Авиаперевозки в России под угрозой, Трамп рвет соглашение Горбачева и Рейгана и другие новости понедельника
24 ОКТ, 12:08 Стройплощадка КуАЭС-2 становится центром промышленного туризма центральных регионов России Стройплощадка КуАЭС-2 становится центром промышленного туризма центральных регионов России
23 ОКТ, 12:47 Тамбовские садоводы собирают рекордный урожай яблок Тамбовские садоводы собирают рекордный урожай яблок
22 ОКТ, 08:50 Дополнительно 900 миллионов рублей получит сфера здравоохранения Вологодской области в 2019 году Дополнительно 900 миллионов рублей получит сфера здравоохранения Вологодской области в 2019 году

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter