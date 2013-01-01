В Челябинске локализовали производство оборудования Nidec на АО «Русские электрические двигатели»



В строительство нового предприятия в индустриальном парке «Станкомаш», которое будет производить базовое оборудование для нефтепроводной отрасли, ПАО «Транснефть» и АО «Конар» инвестировали 12 млрд рублей.

Партнером АО «Русские электрические двигатели» стала итальянская компания Nidec ASI S.p.A. Один из мировых лидеров производства высоковольтных электродвигателей предоставил технологии и оборудование и провел стажировку персонала.

Завод в Челябинской области, полностью локализующий в России производство двигателей, которые будут применять в сфере прокачки нефти и нефтепродуктов, в режиме видеоконференции запустили Президент России Владимир Путин и премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Было отмечено, что продукция завода крайне востребована как в России, так и на рынках других стран и исключит зависимость от зарубежных поставщиков российских предприятий судостроительной отрасли, металлургического и горнодобывающего сектора, а также железнодорожного транспорта и ветровой генерации.

Глава «Транснефти» Николай Токарев подчеркнул, что компания реализует поручение Президента РФ по переносу ключевых производств и передовых технологий в Россию, а «итальянские коллеги без всяких колебаний поставили долгосрочные экономические интересы сотрудничества России и Италии выше сиюминутных политических амбиций ряда стран».

Производственная площадка «Русских электрических двигателей» заняла 5,6 га. Создано производство полного цикла мощностью 300 электродвигателей в год. Здесь будут изготавливать комплектующие, собирать и испытывать двигатели, которые используются для магистральных и подпорных насосных агрегатов в нефтедобывающей и нефтеперерабатывающей промышленности. Мощность выпускаемых электродвигателей составит от 315 до 14,5 тысячи киловатт с перспективой расширения до 45 тысяч киловатт. На предприятии будет создано более 400 рабочих мест.

Челябинская область, Уральский федеральный округ