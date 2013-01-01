В Чечне завершили строительство второго этапа транспортного обхода Гудермеса



На территории Курчалоевского района Чеченской Республики завершено строительство второй очереди участка автодороги I категории общей протяженностью около 12 км, что позволит разгрузить федеральную трассу Р-217 «Кавказ» и снизить аварийность движения. В торжественной церемонии открытия дороги принял участие глава региона Рамзан Кадыров.

Магистраль, пересекая Чечню с запада на восток, обеспечивает связь населенных пунктов между собой и со столицей республики, а также транзитные перевозки в регионы центральной России, Северо-Кавказского федерального округа и страны Закавказья.

В ходе строительства на 15 км трассы дорожники возвели транспортную развязку по типу «клеверный лист» в состав которой вошел путепровод протяженностью 85 п. метров. Еще один путепровод диной 56 п. метров устроен для сельскохозяйственных нужд. Кроме того, построен металлический мост длиной 110 м через реку Мичик. На всех сооружениях устроено электроосвещение.

Для разделения встречных потоков транспорта устроена разделительная полоса и железобетонное ограждение по оси трассы, что позволит повысить безопасность дорожного движения.

Для стабилизации земляного полотна на всю ширину проезжей части уложена георешетка, что повысит износостойкость и прочность дорожного покрытия. Также дорожники переустроили инженерные коммуникации: линии электропередачи, водопровод и газопровод высокого давления, проложили 20 водопропускных труб под полотном дороги.

Весь проект строительства реализуется в три этапа. Ввод в эксплуатацию всего объекта запланирован на 2024 год, однако власти региона предлагают завершить строительство обхода в 2022 году.

Чеченская Республика, Северо-Кавказкий федеральный округ