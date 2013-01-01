В Чечне ввели в эксплуатацию круглогодичный тепличный комплекс стоимостью 1,8 млрд рублей



В станице Петропавловская Грозненского района Чечни введен в эксплуатацию тепличный комплекс площадью 10 гектаров для круглогодичного выращивания огурцов, томатов и других овощей. Инвестиции в проект, реализованный компанией «ЮгАгроХолдинг» при кредитной поддержке Россельхозбанка, составили порядка 1,8 млрд рублей. Создано 180 новых рабочих мест.

Реализация проекта в рамках мероприятий по ускоренному импортозамещению сельскохозяйственной продукции включала приобретение металлоконструкций, оборудования и проведение строительно-монтажных работ.

«При финансовой поддержке Россельхозбанка мы построили современный тепличный комплекс. Большая часть операций, связанных с уходом за растениями, включая внесение удобрений и орошение автоматизированы. Это позволяет облегчить труд персонала и более экономно использовать трудовые ресурсы, потому овощи нашего комплекса будут отличаться превосходным качеством и ценовой доступностью», — отметил генеральный директор ООО «Тепличный комплекс «ЮгАгроХолдинг» Нурсолта Адаев.

Объем круглогодично выпускаемой продукции нового тепличного комплекса рассчитан на 3200 тонн томатов и 3700 тонн огурцов. Продукцию планируется поставлять в торговые сети республики и других регионов

Чеченская Республика, Северо-Кавказский федеральный округ