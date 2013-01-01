В Чечне освоят 2,3 млрд рублей на развитие горнолыжного курорта «Ведучи»



В Чеченскую Республику в текущем году на строительство объектов горнолыжного курорта «Ведучи» направят 2,3 млрд рублей из федерального бюджета. На территории комплекса планируется построить 17 горнолыжных трасс различной степени сложности общей протяженностью 16,5 км. В гостиницах будет создано более двух тысяч мест за счет средств частных инвесторов.

На территории горнолыжного комплекса «Ведучи», открытого в 2018 году, оборудована канатная дорога длиной более 800 м, а также трасса протяженностью около 1 км для начинающих лыжников. Для обеспечения всесезонной загрузки курорта организована работа кинотеатра, велопроката, детской зоны отдыха, площадки для командных игр и других видов активного отдыха.

«Сегодня уже многое сделано на курорте для комфортного отдыха туристов - горнолыжная трасса, канатная дорога, гостиницы, сервисный центр. Но при этом есть вопросы, требующие комплексных решений. К примеру, транспортная инфраструктура. Сегодня на протяжении 40 км дороги необходимо сделать асфальтовое покрытие, решить вопросы газоснабжения и другие», - отметил Министр РФ по делам Северного Кавказа Сергей Чеботарев на совещании по развитию курорта с членами правительства региона.

При этом глава ведомства отметил, что средства на развитие курорта есть и будут выделяться регулярно.

Чеченская Республика, Северо-Кавказский федеральный округ