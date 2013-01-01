В Чеченской республике вышла на полную проектную мощность Грозненская ТЭС



На Грозненской ТЭС состоялся пуск второго энергоблока и выход новой тепловой электростанции на полную проектную мощность 360 МВт. Инвестиции в строительство Грозненской ТЭС оцениваются в 24 млрд рублей.

Два энергоблока мощностью 180 МВт состоят из газотурбинных установок на основе газовой турбины и генератора производства компании «Сименс». В целом при строительстве электростанции особое внимание уделялось внедрению оборудования российских производителей, а также отечественных систем автоматики, релейной защиты, дымовых труб с системой мониторинга выбросов, пунктов подготовки газа и химводоочистки, электротехнических элементов распределительных устройств и других технологических систем. Основное топливо для турбин — природный газ.

Грозненская ТЭС стала одним из важнейших элементов энергосистемы Чеченской Республики, снижающим остроту дефицита электрической мощности в регионе, а также повышающим надежность работы Чеченской энергосистемы.

Проект реализован Группой «Газпром энергохолдинг», которая является лидером по производству тепловой и электрической энергии компаниями тепловой генерации в России. Станции «Газпром энергохолдинга» вырабатывают около 1/6 всей электроэнергии Единой энергетической системы России.

Чеченская республика, Северо-Кавказский федеральный округ