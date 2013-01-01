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В Чеченской Республике открыли первое предприятие в строительном технопарке «Казбек»

Дек 4
Москва Центральный федеральный округ
В Чеченской Республике открыли первое предприятие в строительном технопарке «Казбек»

Инновационное производство строительной извести мощностью 32 тыс. тонн в год создано в посёлке Чири-Юрт Шелковского района.
На новом заводе используются энергосберегающие и экологичные технологии вертикальных шахтных печей немецкой компании "Верхан".

Выпущенная на этом предприятии продукция станет сырьем для производства на других предприятиях технопарка "Казбек". газобетонных блоков и плит, сухих строительных смесей, фиброцементных плит.

Технопарк "Казбек" представляет собой комплекс из четырех заводов, который в полном объеме должен заработать к концу 2019 года. Общая стоимость этого проекта составляет почти 8,7 млрд рублей.

Глава Чечни Рамзан Кадыров считает, что это работа технопарка окажет серьезное влияние на темпы себестоимость строительства жилья в северо-кавказском регионе. В самом технопарке будет создано около 400 новых рабочих мест на предприятиях, а занятость в смежных отраслях увеличится не менее чем на три тысячи человек.

Чеченская Республика, Северо-Кавказский федеральный округ



 
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