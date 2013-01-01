В центре внимания - пополнение бюджетов налогами



Под председательством первого заместителя губернатора области Александра Зубарева состоялось совместное заседание Межведомственной рабочей группы по координации мероприятий по повышению роли имущественных налогов в формировании областного и местных бюджетов и Межведомственной комиссии по работе с проблемными налогоплательщиками.

Поступления налогов в областной и местные бюджеты – на особом контроле региональной власти, так как эти средства направляются на социально значимые цели.

Представители Беловского, Кореневского, Хомутовского районов, Курска, Курчатова и Суджи доложили о пополнении бюджетов налогами, а также о сокращении задолженности по уплате в консолидированный бюджет области имущественных налогов физическими лицами.

На заседании обсудили взаимодействие управления ФНС России по Курской области и Управления Федеральной почтовой связи Курской области по доставке налоговых уведомлений и квитанций на уплату имущественных налогов налогоплательщикам в 2017 году. Почтовиками в прошлом году не были вручены 39 тыс. 457 уведомлений. В числе основных причин – отсутствие граждан по указанным адресам. В настоящее время налоговой службой выясняются все обстоятельства. В получении необходимых сведений помогут также сотрудники паспортно-визовой службы и отделений ЗАГС.

Александр Зубарев рекомендовал подключить к этой работе и районные власти, которые также могут обеспечить взаимодействие с людьми. Кроме того, муниципальные власти совместно с представителями налоговой службы, судебных приставов, полиции продолжат проводить рейды и встречи с населением. Таким путем местные жители получают разъяснения налогового законодательства, информацию об имеющейся задолженности по земельному, транспортному налогу или налогу на имущество.

В числе важных региональных налогов – транспортный. От того, как вовремя он поступит в бюджет, будут зависеть сроки и качество выполнения работ на курских дорогах. К сожалению, собираемость транспортного налога в муниципальных образованиях низкая. К примеру, в Курске задолженность по транспортному налогу за прошлый год уменьшилась на 100 млн рублей, на сегодняшний день - составляет 320 млн рублей. Как подчеркнули участники заседания, именно столько требуется на ремонт дороги по ул. Дружбы.

В настоящее время на курских дорогах судебным приставам результативно помогают работать с должниками комплексы КРИС-П. Камера аппаратно-программного комплекса сканирует номера автомобилей, сверяет их с базой данных и определяет, чей владелец имеет задолженность. Таким образом ситуация разрешается в режиме реального времени.