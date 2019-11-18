В Бурятии заработала первая ферма по разведению маралов



В Тункинсоком районе Бурятии в 10 км от горного курорта Аршан появилась первая ферма по разведению маралов. В начале марта 65 благородных оленей привезли из Республики Алтай специализированным транспортом, который позволил минимизировать все риски при перевозке. Сейчас животные, славящиеся своими целебными рогами (пантами), проходят акклиматизацию.

Панты маралов после обработки обладают целебными свойствами. Люди могут лечиться в пантовых ваннах, пантовыми маслами, а при срезке рогов берется кровь марала, из которой в дальнейшем делают пантовый гематоген.

Предполагается, что мараловодческая ферма будет привлекать к себе как экзотикой, так и лечебными процедурами. Поскольку рога растут со скоростью 1-1,5 см и процедура их срезки безболезненна для маралов, уже в мае этого года фермеры планируют первую срезку пантов и приготовление первых лечебных продуктов.

Республика Бурятия, Дальневосточный федеральный округ