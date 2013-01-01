В Бурятии создали две площадки новой территории опережающего развития на 6,3 млрд рублей



Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о создании новой территории опережающего развития (ТОР) на Дальнем Востоке. Общий объем средств, вкладываемых двумя первыми инвесторами территории опережающего развития «Бурятия», составит 6,3 млрд рублей. Якорные резиденты создадут не менее 870 рабочих мест.

Новая ТОР располагается на территории двух районов: сельского поселения Хоронхойское Кяхтинского муниципального района и на территории, расположенной в непосредственной близости от городского поселения Селенгинское Кабанского муниципального района.

Первыми резидентами ТОР «Бурятия» стали птицеводческий комплекс в Кабанском районе и таможенно-логистический терминал в Кяхтинском районе. До конца 2019 года в ТОР могут войти еще два проекта - по производству трехслойного картона на Селенгинском целлюлозно-картоном комбинате (ЦКК) и по строительству тепличного комплекса в Гусиноозерске.

С учетом всех заявленных проектов в ТОР «Бурятия» создадут более 1,7 тыс. рабочих мест, общая сумма инвестиций по всем четырем проектам - порядка 25 млрд рублей. Руководство ТОР «Бурятия» в настоящее время работает над рядом проектов, которые касаются сферы туризма, сельского хозяйства, пищевой промышленности, промышленности строительных материалов.

Республика Бурятия, Дальневосточный федеральный округ