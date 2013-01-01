В Бурятии придумали экономичные аккумуляторы для электромобилей, заряжающиеся в 1000 раз быстрее



В Байкальском институте природопользования СО РАН (г. Улан-Удэ) разработали альтернативную батарею для электромобилей. Проект гибридного суперконденсатора на основе графеновых электродов в качестве альтернативного источника энергии поддержан в рамках всероссийского конкурса инновационных проектов «УМНИК-2019».

«Проект будет актуален в первую очередь в области производства электромобилей.. Большинство современных электромобилей оборудованы пока еще литий-ионными аккумуляторными батареями, которые позволяют электромобилю преодолевать относительно небольшие дистанции на одном заряде, обычно в пределах городской черты, а перезарядка подобных аккумуляторов обычно составляет несколько часов», - отметил разработчик проекта, кандидат химических наук Бато Холхоев.

По словам Холхоева, преимущества суперконденсаторов перед традиционными аккумуляторами: это быстрая зарядка (суперконденсаторы заряжаются примерно в 100-1000 раз быстрее аккумуляторов), дешевизна (в противовес главному компоненту аккумуляторов - литию, в суперконденсаторах используется обычный углерод), безопасность и экологичность. Также новые батареи имеют большой срок эксплуатации, который рассчитан на сотни тысяч циклов зарядки.

Ожидается, что что новые суперконденсаторы будут востребованы в различных областях, в том числе в технологиях производства электрических транспортных средств.

Республика Бурятия,Дальневосточному федеральному округ