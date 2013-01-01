В Бурятии подвели итоги первой республиканской акции «Покупай свое родное»



На праздновании Дня города Улан-Удэ вручили главный приз акции, которая прошла летом в рамках проекта «Сделано в Бурятии», -автомобиль «Газель Соболь»

Проект «Сделано в Бурятии» при поддержке республиканских властей реализуется с 2014 года. Сегодня зарегистрированным товарным знаком «Сделано в Бурятии» маркируют свою продукцию 32 предприятия,

Чтобы выиграть призы акции, которая проходила с 2 июля по 30 августа, необходимо было приобрести товары бурятских предприятий в одной из крупных торговых сетей минимум на 500 рублей.

«760 тыс купонов было выдано в рамках акции «Покупай свое родное». За два месяца акции жители республики купили продукции «Сделано в Бурятии» на 350 млн рублей, - подчеркнул глава Бурятии Алексей Цыденов.

Он отметил, что приобретая товары под знаком «Сделано в Бурятии», жители республики не только получают качественный товар или услугу, но и вкладывают средства в поддержку местных производителей.

По данным Бурятстата, за январь-июль 2018 года производство пищевых продуктов выросло на 1,2 процента, предприятиями пищевой и перерабатывающей промышленности региона отгружено продукции в действующих ценах на сумму 5,4 млрд рублей.

Республика Бурятия, Сибирский федеральный округ