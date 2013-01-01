Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
22 ЯНВ, 22:13 МСК
USD (ЦБ)    66,5499
EUR (ЦБ)    75,5541

22 ЯНВ, 22:13 МСК
USD (ЦБ)    66,5499
EUR (ЦБ)    75,5541

В Бурятии открыли новую сельскую школу на 450 мест

Янв 22
Москва Центральный федеральный округ
В Бурятии открыли новую сельскую школу на 450 мест

На строительство школы в селе Гурульба Иволгинского района открылась из республиканского бюджета было направлено более 405 млн рублей в рамках региональной программы «Развитие образования и науки».
Ранее в этом селе в старом здании, рассчитанном на 120 мест, обучались 513 детей. Еще 120 детей из-за отсутствия мест были вынуждены ездить на обучение в улан-удэнские школы.

Новая школа рассчитана на 450 учащихся в одну смену, то есть в две смены здесь могут обучаться 900 человек. Так что местным школьникам больше не придется учиться в три смены, а в старом помещении будут размещены кружки и секции для дополнительного образования.

В новом здании восемь объединенных блоков, 28 кабинетов, лифт и подъемная платформа для людей с ограниченными физическими возможностями, большой спортзал и актовый зал, библиотека и стадион. Школа оснащена автономной котельной.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, в 2019-м начнется строительство 10 школ как в сельских районах, так и в Улан-Удэ и пять школ будут построены до конца этого года.

Рядом с открытой в Гурульбе средней школой начнется строительство детского сада на 280 мест. Всего в этом же году ы в регионе будет завершено строительство семи детских садов, в 2020-2021 году в Бурятии построят еще пять детсадов.

Республика Бурятия, Дальневосточный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
22 Янв:
22 Янв:
22 Янв:
Центральный федеральный округ:
21 Янв:
21 Янв:
21 Янв:
РОССИЯ:
22 Янв:
21 Янв:
21 Янв:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая
Наука и технологии

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России

Где зимой покататься? Обзор лучших горнолыжных курортов России
Новые возможности 2

«Новые Гонконги». Станут ли чартерные города спасением от неэффективного государства?

«Новые Гонконги». Станут ли чартерные города спасением от неэффективного государства?
Экономика

Женское лидерство. Почему успешные технологии управления отказываются от маскулинности

Женское лидерство. Почему успешные технологии управления отказываются от маскулинности
Бизнес и психология

Узнай, страна

В Бурятии открыли новую сельскую школу на 450 мест

В Бурятии открыли новую сельскую школу на 450 мест

В Нижегородской области запустили производство алюминиевых деталей для автопрома

В Нижегородской области запустили производство алюминиевых деталей для автопрома

В Ставропольском крае открылось первое промышленное производство утиного мяса

В Ставропольском крае открылось первое промышленное производство утиного мяса

В Мурманской области открыли первый учебно-тренировочный комплекс для спецподразделений

В Мурманской области открыли первый учебно-тренировочный комплекс для спецподразделений

Новости СМИ

Новости дня

21:50 В России планируют ввести налоговый вычет на фитнес В России планируют ввести налоговый вычет на фитнес
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
21:40 Крым поставил рекорд по числу туристов в 2018 году Крым поставил рекорд по числу туристов в 2018 году
20:56 Около 200 тысяч человек окунулись в прорубь на Крещение в Подмосковье Около 200 тысяч человек окунулись в прорубь на Крещение в Подмосковье
20:46 Жительница Одинцова провела в ледяной проруби час и установила рекорд Жительница Одинцова провела в ледяной проруби час и установила рекорд
19:53 Госдума обязала вставать на воинский учет по месту проживания Госдума обязала вставать на воинский учет по месту проживания
19:37 Исполком WADA не стал лишать РУСАДА статуса соответствия Исполком WADA не стал лишать РУСАДА статуса соответствия
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
18:46 Ученые открыли новый вид кровеносных сосудов в наших костях Ученые открыли новый вид кровеносных сосудов в наших костях

Узнай, страна!

20:54 В Бурятии открыли новую сельскую школу на 450 мест В Бурятии открыли новую сельскую школу на 450 мест
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
17:53 В Нижегородской области запустили производство алюминиевых деталей для автопрома В Нижегородской области запустили производство алюминиевых деталей для автопрома
16:34 В Ставропольском крае открылось первое промышленное производство утиного мяса В Ставропольском крае открылось первое промышленное производство утиного мяса
09:46 Омский регион впервые представит свою продукцию на самой масштабной выставке «Продэкспо» Омский регион впервые представит свою продукцию на самой масштабной выставке «Продэкспо»
21 ЯНВ, 11:00 Несколько миллиардов рублей будет инвестировано в Новгородскую область в 2019 году Несколько миллиардов рублей будет инвестировано в Новгородскую область в 2019 году

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter