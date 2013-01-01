В Бурятии открыли новую сельскую школу на 450 мест



На строительство школы в селе Гурульба Иволгинского района открылась из республиканского бюджета было направлено более 405 млн рублей в рамках региональной программы «Развитие образования и науки».

Ранее в этом селе в старом здании, рассчитанном на 120 мест, обучались 513 детей. Еще 120 детей из-за отсутствия мест были вынуждены ездить на обучение в улан-удэнские школы.

Новая школа рассчитана на 450 учащихся в одну смену, то есть в две смены здесь могут обучаться 900 человек. Так что местным школьникам больше не придется учиться в три смены, а в старом помещении будут размещены кружки и секции для дополнительного образования.

В новом здании восемь объединенных блоков, 28 кабинетов, лифт и подъемная платформа для людей с ограниченными физическими возможностями, большой спортзал и актовый зал, библиотека и стадион. Школа оснащена автономной котельной.

По словам главы Бурятии Алексея Цыденова, в 2019-м начнется строительство 10 школ как в сельских районах, так и в Улан-Удэ и пять школ будут построены до конца этого года.

Рядом с открытой в Гурульбе средней школой начнется строительство детского сада на 280 мест. Всего в этом же году ы в регионе будет завершено строительство семи детских садов, в 2020-2021 году в Бурятии построят еще пять детсадов.

Республика Бурятия, Дальневосточный федеральный округ