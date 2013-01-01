В Бурятии авиастроители передали заказчику три вертолета Ми-8АМТ для санавиации



Улан-Удэнский авиационный завод (Республика Бурятия) холдинга «Вертолеты России» передал Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) три вертолета Ми-8АМТ, которые будут использоваться в Красноярском крае и Вологодской области, в том числе для оказания экстренной медицинской помощи. До конца 2019 года завод поставит заказчику еще 9 таких вертолетов.

За два года Улан-Удэнский авиационный завод поставил ГТЛК уже 33 вертолета Ми-8АМТ, которые используются санитарной авиацией в 13 российских регионах.

«Санитарные Ми-8АМТ сегодня уже работают в Иркутской области, Забайкальском крае, Туве, Хакассии и других регионах. Мы готовы и дальше наращивать поставки медицинских вертолетов этого и других типов, чтобы программа развития санитарной авиации охватывала все новые регионы нашей страны», - отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Вертолет Ми-8АМТ оснащен современными двигателями и усиленной трансмиссией. Надежную навигацию обеспечивает БМС-индикатор, работающий с системами позиционирования GPS и ГЛОНАСС. Возможности вертолета позволяют обеспечивать перевозку до 23 служебных пассажиров, а также перевозку грузов массой до 4 тонн внутри грузовой кабины.

Республика Бурятия, Сибирский федеральный округ