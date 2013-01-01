В Брянской области завершили очередной этап модернизации производства тепловозов за 1,25 млрд рублей



На Брянском машиностроительном заводе, который входит в состав группы «Трансмашхолдинг», объединяющей предприятия, выпускающие маневровые и магистральные тепловозы, завершили очередной этап модернизации общей стоимостью 1,25 млрд рублей. С запуском нового сварочного комплекса один из ключевых участков производства стал полностью автоматизированным, что позволило значительно повысить производительность труда.

В рамках проекта приобретено и установлено 17 единиц нового оборудования. В тележечном цехе запущен пятый роботизированный сварочный комплекс, предназначенный для сварки рам в зажатом состоянии, что позволяет снижать сварочные деформации.

Новый комплекс позволяет производить второй этап сборки и окончательную сварку рамы параллельно с роботизированной сваркой.

Брянская область, Центральный федеральный округ