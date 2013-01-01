В Брянской области запустили производство моцареллы и сулунгуни за 1 млрд рублей



В городе Севск Брянской области состоялось открытие нового цеха компании «Умалат» по производству сыров моцарелла, сулугуни, чечил и др. Инвестиции в проект составили 1 млрд рублей. На заводе трудоустроено более 300 человек со средней заработной платой свыше 50 тыс. рублей в месяц.

Большие вложения в строительство нового цеха и закупку оборудования позволят предприятию перерабатывать более 200 тонн молока в день и увеличить производство свежих сыров в 2,5 раза.

Производство оснащено новой системой вентиляции с двумя степенями очистки воздуха. Модернизирована водопроводная сеть и увеличены электромощности. Установлена автоматическая линия вакуумной фасовки. Кроме того, производство оборудовано новыми очистными сооружениями, включающими пять ступеней, в т.ч. биологическую очистку сточных вод.

«Мы считаемся одним из крупнейших российских производителей белых сыров, созданных с неукоснительным соблюдением традиционных рецептур», — отметил генеральный директор компании «Умалат» Алексей Мартыненко.

Импортозамещающая продукция компании включает более 10 различных сортов белых сыров, произведенных по итальянской технологии. Среди новинок - кремчиз, порционная моцарелла и сулугуни, порезанные кубиками.

Компания «Умалат» занимает четвертое место в стране по производству свежих сыров и является одним из крупнейших экспортеров Брянской области. Кроме российского рынка, продукция поставляется в Республику Беларусь, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Армению, Кыргызстан, Таджикистан.

Брянская область, Центральный федеральный округ