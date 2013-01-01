В Брянске провели масштабную военно-историческую реконструкцию в 75-й годовщину освобождения от фаши



Более двухсот реконструкторов из разных регионов России на территории Старого аэропорта воссоздали события освободительной операции в сентябре 1943 года.

Они продемонстрировали захват Красной Армией плацдарма на западном берегу Десны и освобождение промышленного района Брянска, а также встречную атаку брянских партизан на отступивших в лесополосу немецких войск.

В реконструкции боевой операции приняли участие 7 единиц советской боевой техники военных лет, среди которых были легендарный Танк Т-34 и знаменитый реактивный миномет БМ-13 «Катюша», а также 5 единиц немецкой техники. В течение часа на площадке не стихали выстрелы орудий, пулеметов и взрывы снарядов.

Ранее в честь 75-й годовщины освобождения Брянщины от фашистских захватчиков по проспекту Ленина прошла военная техника, а в небе над Брянском свое мастерство продемонстрировали пилотажные группы Военно-космических сил России.

До и после реконструкции, за которой наблюдало несколько тысяч зрителей, на территории Старого аэропорта работали интерактивные площадки, где можно было познакомиться с военным бытом времен Великой Отечественной. Здесь расположился полевой лагерь РККА; лагерь противника с командирским блиндажом; партизанская поляна с рабочей лесной типографией, которые вызвали неподдельный интерес жителей и гостей города.

Брянская область, Центральный федеральный округ