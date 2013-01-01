Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
25 ОКТ, 12:34 МСК
USD (ЦБ)    65,7476
EUR (ЦБ)    75,0806

25 ОКТ, 12:34 МСК
USD (ЦБ)    65,7476
EUR (ЦБ)    75,0806

В биробиджанском роддоме откроется отделение второго этапа выхаживания новорождённых

Окт 25
Еврейская автономная область Дальневосточный федеральный округ
В биробиджанском роддоме откроется отделение второго этапа выхаживания новорождённых
На этой неделе начались ремонтные работы на втором этаже родильного дома областной больницы. До конца года планируется завершить все работы и открыть отделение патологии новорождённых (второй этап выхаживания) на 24 места.

Как рассказала начальник отдела материнства и детства управления здравоохранения правительства области Оксана Лаврова, в отделение приобретается полный комплект современного оборудования, предусмотренный медицинскими стандартами, закупки уже начались. В перечне приобретений – специализированный аппарат УЗИ, передвижной рентгенаппарат, неонатальные столы с подогревом, инкубаторы различных моделей и многое другое. Кроме того, в отделении есть интернет, что дает возможность для проведения видеоконсультаций со специалистами ведущих НИИ и видеообходов пациентов.

- Открытие отделения второго этапа выхаживания новорождённых позволит эффективнее бороться за жизнь и здоровье маленьких пациентов, – отметила Оксана Лаврова. – С вводом нового отделения ожидается продолжение сокращения показателя младенческой смертности.

На ремонтные работы и приобретение современного оборудования направлено более 50 миллионов рублей из федерального бюджета.

В новом майском Указе № 204 Президент России Владимир Путин поставил цель снизить младенческую смертность до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей. Отметим, в Еврейской автономной области младенческая смертность в последние годы снижается, в прошлом году – на 41,8% по сравнению с 2016 г., за 9 месяцев текущего года – снижение на 34,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Этому способствуют меры, принятые системой здравоохранения региона – выстроенная маршрутизация рожениц, работа кабинета пренатальной диагностики с использованием информационной системы Астрайя, позволяющей исключить врожденную патологию плода, налаженное взаимодействие с медицинскими центрами Москвы и других регионов, внедрение в самое ближайшее время компьютерной программы мониторинга беременных женщин, позволяющей контролировать и видеть результаты явок на приемы к врачу и координацию дальнейшей работы по ведению беременности, и другие.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Еврейская автономная область:
24 Окт:
24 Окт:
24 Окт:
Дальневосточный федеральный округ:
23 Окт:
22 Окт:
19 Окт:
РОССИЯ:
24 Окт:
24 Окт:
24 Окт:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?

«Увеличение числа миллионеров – позитивный сигнал». Как относиться к растущему экономическому неравенству в России?
Интервью и комментарии 4

«Я работать бы пошел, пусть меня научат!» Как Минтруд позаботился о гражданах предпенсионного возраста

«Я работать бы пошел, пусть меня научат!» Как Минтруд позаботился о гражданах предпенсионного возраста
Экономика 1

«Обслуживание временно прекращено». Как избежать блокировки банковской карты

«Обслуживание временно прекращено». Как избежать блокировки банковской карты
Экономика

В США кровью молодых будут омолаживать стариков, каждый третий европеоид столкнется с деменцией и другие новости науки

В США кровью молодых будут омолаживать стариков, каждый третий европеоид столкнется с деменцией и другие новости науки
Наука и технологии

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики

«Высокие цены на нефть нас не спасут». Почему власти отказались от щедрой бюджетной политики
Интервью и комментарии 2

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?

Фьючерсы – спекулятивная торговля будущим или гарантия стабильной экономики?
Экономика

Узнай, страна

В биробиджанском роддоме откроется отделение второго этапа выхаживания новорождённых

В биробиджанском роддоме откроется отделение второго этапа выхаживания новорождённых

Московские разработчики обеспечили «Силу Сибири» автономными термоэлектрическими источниками питания

Московские разработчики обеспечили «Силу Сибири» автономными термоэлектрическими источниками питания

Заключен контракт на строительство крытого катка с искусственным льдом в Биробиджане

Заключен контракт на строительство крытого катка с искусственным льдом в Биробиджане

Андрей Клычков поздравил воспитанников Новосильской средней школы с открытием обновленного спортзала

Андрей Клычков поздравил воспитанников Новосильской средней школы с открытием обновленного спортзала

Новости СМИ

Новости дня

12:11 Forbes назвал самых богатых женщин России Forbes назвал самых богатых женщин России
Россия вынуждено сократила госдолг до 20% ВВП, Путин поставил под вопрос реализацию национальных проектов и другие новости четверга
Россия вынуждено сократила госдолг до 20% ВВП, Путин поставил под вопрос реализацию национальных проектов и другие новости четверга
11:46 Россия обвиняет США в атаке Хмеймима беспилотниками Россия обвиняет США в атаке Хмеймима беспилотниками
11:00 Александр Осипов назначен врио главы Забайкалья Александр Осипов назначен врио главы Забайкалья
10:29 ФБР сообщили о новых подозрительных посылках ФБР сообщили о новых подозрительных посылках
10:00 Скончался писатель Анатолий Гладилин Скончался писатель Анатолий Гладилин
09:25 Отозвана лицензия ЦБ у банка «Союзный» Отозвана лицензия ЦБ у банка «Союзный»
Доллар вырастет до 90 рублей, Путин и Трамп встретятся на столетие окончания Первой мировой и другие новости среды
Доллар вырастет до 90 рублей, Путин и Трамп встретятся на столетие окончания Первой мировой и другие новости среды
09:02 Росса из сериала «Друзья» обвинили в краже пива Росса из сериала «Друзья» обвинили в краже пива

Узнай, страна!

11:10 В биробиджанском роддоме откроется отделение второго этапа выхаживания новорождённых В биробиджанском роддоме откроется отделение второго этапа выхаживания новорождённых
Цены на хлеб резко вырастут, ипотека станет дороже и другие новости вторника
Цены на хлеб резко вырастут, ипотека станет дороже и другие новости вторника
24 ОКТ, 17:17 Московские разработчики обеспечили «Силу Сибири» автономными термоэлектрическими источниками питания Московские разработчики обеспечили «Силу Сибири» автономными термоэлектрическими источниками питания
24 ОКТ, 17:04 Андрей Клычков поздравил воспитанников Новосильской средней школы с открытием обновленного спортзала Андрей Клычков поздравил воспитанников Новосильской средней школы с открытием обновленного спортзала
24 ОКТ, 16:49 В Норильске заработал новый перинатальный центр В Норильске заработал новый перинатальный центр
24 ОКТ, 16:24 В Калининградской области ввели в эксплуатацию первый в России цифровой ветропарк В Калининградской области ввели в эксплуатацию первый в России цифровой ветропарк
24 ОКТ, 12:39 В Омске состоится II Международный форум «Модель международных организаций» В Омске состоится II Международный форум «Модель международных организаций»
Авиаперевозки в России под угрозой, Трамп рвет соглашение Горбачева и Рейгана и другие новости понедельника
Авиаперевозки в России под угрозой, Трамп рвет соглашение Горбачева и Рейгана и другие новости понедельника
24 ОКТ, 12:08 Стройплощадка КуАЭС-2 становится центром промышленного туризма центральных регионов России Стройплощадка КуАЭС-2 становится центром промышленного туризма центральных регионов России
23 ОКТ, 12:47 Тамбовские садоводы собирают рекордный урожай яблок Тамбовские садоводы собирают рекордный урожай яблок
22 ОКТ, 08:50 Дополнительно 900 миллионов рублей получит сфера здравоохранения Вологодской области в 2019 году Дополнительно 900 миллионов рублей получит сфера здравоохранения Вологодской области в 2019 году

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter