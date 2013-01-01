В биробиджанском роддоме откроется отделение второго этапа выхаживания новорождённых

На этой неделе начались ремонтные работы на втором этаже родильного дома областной больницы. До конца года планируется завершить все работы и открыть отделение патологии новорождённых (второй этап выхаживания) на 24 места.

Как рассказала начальник отдела материнства и детства управления здравоохранения правительства области Оксана Лаврова, в отделение приобретается полный комплект современного оборудования, предусмотренный медицинскими стандартами, закупки уже начались. В перечне приобретений – специализированный аппарат УЗИ, передвижной рентгенаппарат, неонатальные столы с подогревом, инкубаторы различных моделей и многое другое. Кроме того, в отделении есть интернет, что дает возможность для проведения видеоконсультаций со специалистами ведущих НИИ и видеообходов пациентов.

- Открытие отделения второго этапа выхаживания новорождённых позволит эффективнее бороться за жизнь и здоровье маленьких пациентов, – отметила Оксана Лаврова. – С вводом нового отделения ожидается продолжение сокращения показателя младенческой смертности.

На ремонтные работы и приобретение современного оборудования направлено более 50 миллионов рублей из федерального бюджета.

В новом майском Указе № 204 Президент России Владимир Путин поставил цель снизить младенческую смертность до 4,5 случая на 1 тыс. родившихся детей. Отметим, в Еврейской автономной области младенческая смертность в последние годы снижается, в прошлом году – на 41,8% по сравнению с 2016 г., за 9 месяцев текущего года – снижение на 34,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г. Этому способствуют меры, принятые системой здравоохранения региона – выстроенная маршрутизация рожениц, работа кабинета пренатальной диагностики с использованием информационной системы Астрайя, позволяющей исключить врожденную патологию плода, налаженное взаимодействие с медицинскими центрами Москвы и других регионов, внедрение в самое ближайшее время компьютерной программы мониторинга беременных женщин, позволяющей контролировать и видеть результаты явок на приемы к врачу и координацию дальнейшей работы по ведению беременности, и другие.