В Биробиджане заработала Система-112

Теперь жители областного центра смогут по единому номеру круглосуточно обратиться с сообщениями о пожарах, чрезвычайных происшествиях, ДТП, нарушениях правопорядка, авариях на объектах жилищно-коммунального хозяйства, а также по вопросам антитеррористической безопасности.

Центр обработки вызовов экстренных оперативных служб по единому номеру «112» открылся в Биробиджане 23 октября. В помещении завершена установка автоматизированных рабочих мест для операторов службы и сложного серверного оборудования, проведено его тестирование. Центр обработки вызовов является одним из элементов Системы-112 Еврейской автономной области, создание которой планируется завершить к концу 2019 года.

В церемонии открытия центра приняли участие губернатор Александр Левинталь, заместители председателя правительства области Александр Соловьев, Николай Канделя и Валерий Жуков, начальник Главного управления МЧС России по региону Роман Бойко, руководитель УМВД России по ЕАО Александр Добровольский, первый заместитель мэра Биробиджана Андрей Пивенко, руководство станции скорой медицинской помощи, областной газовой службы и другие официальные лица.

Система-112 позволяет гражданам обращаться в любую из экстренных и оперативных служб, например, в пожарную охрану, скорую помощь или полицию по единому номеру «112». Принцип «одного окна» нужен для того, чтобы люди, нуждающиеся в помощи, не теряли время на определение номера телефона той или иной экстренной службы. Решение принимает специалист (оператор), основываясь на информации, полученной от граждан, и согласно установленному алгоритму реагирования. Для приема звонков центр оснащен техническими комплексами и специальным программным обеспечением. Оборудование позволяет одновременно обрабатывать до 60 звонков.

- Операторы организуют доведение сообщения единовременно до всех компетентных служб. Это позволяет им среагировать быстрее и вовремя предотвратить или вмешаться в чрезвычайную ситуацию. Все операторы прошли подготовку в Учебно-методическом центре по гражданской обороне, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности, получили сертификаты. Требования к кандидатам особые – высокий уровень технической подготовки и психологическая устойчивость, – рассказал Сергей Медведев, руководитель областного Центра по делам гражданской обороны, защиты от чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности.

В открывшемся центре до конца 2018 года будет установлен сервер ГЛОНАС, что значительно расширит возможности по определению местоположения человека попавшего в чрезвычайную ситуацию и сократит время оказания ему помощи.

- Уверен, с вводом этого центра в работу, в Биробиджане сократится время реагирования экстренных служб на поступающие тревожные звонки от граждан. Это позволит минимизировать последствия многих происшествий и чрезвычайных ситуаций, в первую очередь сохранить человеческие жизни, а также уменьшить и экономический ущерб, – отметил губернатор области Александр Левинталь.