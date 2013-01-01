В Белгородской области запустили крупное производство термопластика для дорожной разметки
Ноя 19
В поселке городского типа Борисовка Белгородской области группа компаний «Белзнак» завершила реконструкцию производственной площадки своего филиала и запустила импортозамещающее производство термопластика для дорожной разметки. Суммарный объем инвестиций составляет более 1,4 млрд рублей.
Под Белгородом построены новые производственные корпуса, комплексы для ремонта транспорта, цех по производству металлоконструкций, а также диспетчерская с возможностью слежения и обслуживания техники. Закуплено оборудование, позволяющее выпускать как белый, так и цветной термопластик. В его состав входят наполнители с фракциями разного размера, что позволяет плотно заполнять все поры дорожного покрытия.
Кроме того, благодаря новым технологиям и современному оборудованию на предприятии появилась возможность сократить время на изготовление масок дорожных знаков, которые будут наносить методом печати, а не аппликации, что увеличит срок их службы вдвое.
С этого года регион участвует в нацпроекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги», согласно которому выполняемые дорожные мероприятия должны соответствовать регламенту Таможенного союза. В 2020 году на реконструкцию и возведение новых дорог в Белгородской области планируется направить 17 млрд рублей.
Белгородская область, Центральный федеральный округ
19 Ноя 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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