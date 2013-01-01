В Белгородской области запущена в работу крупнейшая в РФ производственная линия на сахарном заводе



В Белгородской области на Чернянском сахарном заводе (входит в состав ГК «Русагро») запущена в эксплуатацию инновационная линия дешугаризации мелассы (обессахаривания кормовой патоки) мощностью 74 тыс. тонн сахара в год. Закуплено оборудование на сумму 2,2 млрд рублей. Общий объем инвестиций в проект составил 5,7 млрд рублей. Создано порядка 60 новых рабочих мест. На сегодняшний день это крупнейшее в России производство по самой передовой технологии.

Строительство станции обессахаривания мелассы и склада бестарного хранения сахара велось с 2018 года. Полностью завершено строительство производственных и административных зданий и технических сооружений. Продолжается благоустройство территории.

«Предприятие 21 века, имеющее все признаки инновационного производства, фактически работает на отходах сахарной промышленности – мелассе, которой в России производится сотни тысяч тонн. Она перерабатывается в тот же сахар и другие продукты, востребованные на нашем и международном рынках», – отметил губернатор области Евгений Савченко на открытии производства.

Технология обессахаривания кормовой патоки состоит из нескольких стадий: подготовка мелассы через умягчение и фильтрацию, хроматография (разделение компонентов) мелассы, концентрация продуктов через выпаривание и хранение. Разделение происходит полностью в автоматическом режиме.

В процессе дешугаризации получается сахарный сироп, который используется в качестве сырца для производства сахара, бетаин (аминокислота для спортивного питания) и рафинат — обессахаренная меласса, являющаяся отходом производства, которую планируется использовать как удобрение.

Белгородская область, Центральный федеральный округ