В Белгородской области внедрили уникальное оборудование для разливки стали за 1 млрд рублей



В городе Старый Оскол Белгородской области в электросталеплавильном цехе Оскольского электрометаллургического комбината (ОЭМК) ввели в эксплуатацию новую машину непрерывного литья заготовок (МНЛЗ). Инвестиции в техническое перевооружение составили около 1 млрд рублей.

На сегодняшний день МНЛЗ является уникальной — в ней внедрены практически все инновационные решения в области разливки стали. Это позволило значительно улучшить внутреннюю структуру и качество поверхности производимой заготовки.

Новая машина дает возможность повысить качественные характеристики непрерывнолитой заготовки, предназначенной для дальнейшего переката, а также производить заготовки под штамповку и ковку стали высокого качества SBQ (Special Bar Quality), используемого в автомобилестроении и подшипниковой промышленности.

Белгородская область, Центральный федеральный округ