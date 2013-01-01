В Белгородской области открыли производство высокотехнологичного телекоммуникационного оборудования



В селе Новая Таволжанка Шебекинского городского округа Белгородской области запущена первая очередь производства высокотехнологичного телекоммуникационного оборудования. Затраты на первый этап проекта составили 120 млн рублей, создано свыше 100 рабочих мест.

На предприятии будут выпускаться серверные шкафы и аксессуары со всепогодными, климатическими и ЦОД решениями, различные сейфы, антивандальные ящики. В рамках первой очереди на заводе запустили новые обрабатывающие центры, лазерный комплекс, линию автоматической покраски изделий.

Продукция предприятия экспортно-ориентирована. Кроме российского рынка, ее будут поставлять в Белоруссию, Казахстан и другие страны.

Белгородская область, Центральный федеральный округ