В Белгородской области открыли первое в ЦФО производство полиэфирных смол
Дек 11
В Шебекинском городском округе Белгородской области ООО «Технолайн-ЛКМ» открыло высокотехнологичный цех синтеза полиэфирных смол мощностью 14 тыс. тонн в год. Объем инвестиций превысил 50 млн рублей. Трудоустроено 25 специалистов. Это единственное подобное производство в Центральном федеральном округе (ЦФО).
Годовая мощность первой линии производства составляет 4 тыс. тонн сухих полиэфирных смол и 10 тыс. тонн жидких смол, которые предназначены для шинной, кабельной, нефтяной промышленности, производства резинотехнических изделий и т.д.
Сырьем для синтеза служат продукты лесохимической промышленности и производные пищевой промышленности, такие как глицерин. Полиэфирные смолы получаются в результате сложного химического процесса.
В настоящее время на заводе производится 5 видов смол, а в 2020 году планируется запустить выпуск еще нескольких видов этой продукции. Производство ориентировано на конкретных покупателей, прежде всего в России. Кроме того, эксперты отмечают высокий экспортный потенциал предприятия.
Белгородская область, Центральный федеральный округ
11 Дек 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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