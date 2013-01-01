В Белгородской области открыли первое в ЦФО производство полиэфирных смол



В Шебекинском городском округе Белгородской области ООО «Технолайн-ЛКМ» открыло высокотехнологичный цех синтеза полиэфирных смол мощностью 14 тыс. тонн в год. Объем инвестиций превысил 50 млн рублей. Трудоустроено 25 специалистов. Это единственное подобное производство в Центральном федеральном округе (ЦФО).

Годовая мощность первой линии производства составляет 4 тыс. тонн сухих полиэфирных смол и 10 тыс. тонн жидких смол, которые предназначены для шинной, кабельной, нефтяной промышленности, производства резинотехнических изделий и т.д.

Сырьем для синтеза служат продукты лесохимической промышленности и производные пищевой промышленности, такие как глицерин. Полиэфирные смолы получаются в результате сложного химического процесса.

В настоящее время на заводе производится 5 видов смол, а в 2020 году планируется запустить выпуск еще нескольких видов этой продукции. Производство ориентировано на конкретных покупателей, прежде всего в России. Кроме того, эксперты отмечают высокий экспортный потенциал предприятия.

Белгородская область, Центральный федеральный округ