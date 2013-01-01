В Белгородской области открыли электротехнический завод на месте животноводческого комплекса



Новое производство создано в рамках региональной программы 500/10 000 по которой к концу 2020 года на сельских территориях появится не менее 500 малых промышленных предприятий и обеспечить рабочими местами 10 тыс. человек.

В создание предприятия «Техно-Сервис» в селе Терновка Яковлевского городского округа белгородские инвесторы вложили около 25,5 млн рублей.

Предприятие разместилось на площадке бывшего животноводческого комплекса на 1 200 голов. В капитально отремонтированном здании разместились административные, производственные и бытовые помещения для персонала, цеха сборки, помещения для диагностики и инженеров-конструкторов.

На новом заводе конструируют и выпускают электросетевые шкафы 110-750 кВ, системы подстанционной автоматики для объектов энергетики. Эта продукция применяется в судостроении, топливно-энергетическом комплексе, ВПК и других отраслях в России и за рубежом.Ежегодно планируется производить не менее 200 низковольтных шкафов.

С выходом завода на проектную мощность здесь будет создано 30 рабочих мест. Часть из них – там где не требуется высокая квалификация - достанется сельским жителям.

Местные власти рассчитывают, что на площадку, где еще осталось много свободного места и имеются все инженерные коммуникации, придут другие предприятия промышленного кластера.

Белгородская область, Центральный федеральный округ