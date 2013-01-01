В Белгородской области начали выпуск высокоточного металлопроката для станко- и автомобилестроения



В г.Старый Оскол Белгородской области завершилась модернизация на Оскольском электрометаллургическом комбинате(ОЭМК). Оборудован новый производственный блок для выпуска высокоточного металлопроката. Инвестиции в проект компании «Металлоинвест» составили более 600 млн рублей.

Благодаря запуску нового редукционно-калибровочный блока увеличится на 67 тысяч тонн в год производство высококачественного проката, востребованного при производстве станков, автомобилей, металлоконструкций для нефтехимической промышленности, мостов, морских платформ и т.д.

Новое оборудование обеспечивает высокую точность геометрических параметров стальных заготовок с допуском по диаметру круглого проката от 0,15 мм. Агрегат производит горячекалиброванный прокат круглого сечения при температуре заготовки от 950 ºС. Таким образом, новый производственный блок способен производить высокоточный прокат без дополнительной механической обработки.

ОЭМК - единственное в России металлургическое предприятие полного цикла, где применяются технология прямого восстановления железа и плавка в электропечах, позволяющие получать металл, практически свободный от вредных примесей и остаточных элементов. Основными потребителями металлопродукции ОЭМК являются предприятия автомобильной, машиностроительной, трубной, метизной и подшипниковой промышленности.

Белгородская область, Центральный федеральный округ