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Пенсионная реформа

В Белгородской области начали выпускать лекарство для восполнения дефицита магния

Сен 7
Москва Центральный федеральный округ
В Белгородской области начали выпускать лекарство для восполнения дефицита магния

Производство препарата «Магнерот» локализовано владеющей этим брендом германской компанией Woerwag Pharma на мощностях белгородской компании ООО «Пик-Фарма Лек».
Запуск новой линии в промышленном парке «Северный» в Белгородском районе состоялся в рамках реализации госстратегии развития российской фармацевтической отрасли до 2030 года.

Благодаря совместным усилиям технологов производственной площадки ПИК-ФАРМА ЛЕК в Белгородской области и менеджеров ПИК ФАРМА в Москве, наиболее востребованная на российском рынке форма препарата «Магнерот» теперь полностью производится в России в соответствии со стандартами GMP.

По словам гендиректор и совладельца группы компаний «Пик-Фарма» Бориса Мариничева, на новом производстве уже выпущено около 200 тыс. упаковок препарата, а с выходом на проектную мощность здесь будет выпускаться более миллиона упаковок в год.

Белгородская область, Центральный федеральный округ



 
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