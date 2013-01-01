В Белгородской области начали выпускать лекарство для восполнения дефицита магния



Производство препарата «Магнерот» локализовано владеющей этим брендом германской компанией Woerwag Pharma на мощностях белгородской компании ООО «Пик-Фарма Лек».

Запуск новой линии в промышленном парке «Северный» в Белгородском районе состоялся в рамках реализации госстратегии развития российской фармацевтической отрасли до 2030 года.

Благодаря совместным усилиям технологов производственной площадки ПИК-ФАРМА ЛЕК в Белгородской области и менеджеров ПИК ФАРМА в Москве, наиболее востребованная на российском рынке форма препарата «Магнерот» теперь полностью производится в России в соответствии со стандартами GMP.

По словам гендиректор и совладельца группы компаний «Пик-Фарма» Бориса Мариничева, на новом производстве уже выпущено около 200 тыс. упаковок препарата, а с выходом на проектную мощность здесь будет выпускаться более миллиона упаковок в год.

Белгородская область, Центральный федеральный округ