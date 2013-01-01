В Башкортостане стартовало строительство установки по производству технической серы



Реализация проекта на «Газпром нефтехим Салават» позволит очищать весь сероводородсодержащий газ, образующийся на промышленной площадке, и выпускать готовую товарную продукцию.

Реализация проекта на «Газпром нефтехим Салават» позволит очищать весь сероводородсодержащий газ, образующийся на промышленной площадке, и выпускать готовую товарную продукцию.

В компании отмечают, что новое производство технической серы — экологически значимый проект, поскольку после ввода в эксплуатацию комплекса каталитического крекинга, а также модернизации установок гидроочистки сероводородсодержащего газа станет больше, и существующих мощностей по его переработке будет недостаточно.

На предприятии уже действует одна установка производства элементарной серы. Однако ее мощности 38 тысяч тонн в год недостаточно для того, чтобы утилизировать дополнительные объемы сероводорода. Эту задачу планируется решить с помощью второй установки мощностью 60 тыс. тонн в год, где степень извлечения серы составит не менее 99,2%.

Новое производство технической серы будет включать в себя технологическую установку и наливную эстакаду для вагонов-цистерн. На данный момент ведутся работы по подготовке строительной площадки и земляные работы под устройство фундаментов.

«Газпром нефтехим Салават» обеспечивает полный цикл переработки углеводородного сырья и производства бензина, дизельного топлива, керосина, а также такой продукции как сжиженные газы, бутиловые спирты, пластификаторы, полиэтилен, полистирол, аммиак, карбамид.

Республика Башкортостан, Приволжский федеральный округ